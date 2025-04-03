ПОЛИТИКА
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Казахстан нашел у себя редкоземельные металлы
Геологи обнаружили одно из крупнейших в мире месторождений редкоземельных металлов
Казахстан нашел у себя редкоземельные металлы
/ Public domain
3 апреля 2025 г.

В Казахстане геологи обнаружили редкоземельное месторождение с прогнозными запасами свыше 20 млн тонн. Об этом сообщило Министерство индустрии и строительства республики в официальном заявлении. Найденное месторождение расположено в районе «Жаңа Казахстан», в 420 км от столицы страны, на глубине до 300 м.

По данным ведомства, в составе руд обнаружены такие стратегически важные элементы, как неодим, церий, лантан и иттрий. Среднее содержание редкоземельных металлов составляет 700 г на тонну породы. Эти элементы играют ключевую роль в производстве высокотехнологичной продукции — от электромобилей до систем навигации и вооружений.

Казахстан на данный момент не входит в список стран с подтвержденными запасами редкоземельных металлов, публикуемый Геологической службой США. Однако, если данные о месторождении подтвердятся, республика может занять третье место в мире по объему этих ресурсов, уступив лишь Китаю и Бразилии.

О сроках начала промышленной разработки или потенциальных инвесторах пока не сообщается. Власти подчеркивают, что открытие имеет стратегическое значение и может значительно укрепить позиции Казахстана в глобальных цепочках поставок критически важных минералов.

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