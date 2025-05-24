ПОЛИТИКА
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Время воссоединения сирийских семей
Сирия заявила о курсе на возвращение разбросанных по миру семей и отказ от жизни в лагерях
Время воссоединения сирийских семей
Сирийцы возвращаются на родину / Reuters
24 мая 2025 г.

Правительство Сирии работает над новой политикой, целью которой станет отказ от системы лагерей и гуманитарной помощи в пользу возвращения граждан к полноценной жизни на родине. Об этом в интервью агентству «Анадолу» сообщила министр социальных дел и труда Сирии Хинд Кабават.

После участия в Международном форуме по делам семьи в Стамбуле она заявила, что 2025 год, объявленный президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом «Годом семьи», совпал с новым этапом сирийской политики.

«Сирийские семьи, разбросанные по всему миру, начинают воссоединяться. Этот год для нас символизирует освобождение. Люди возвращаются, снова собираются в Сирии», — сказала Кабават.

Министр подчеркнула необходимость восстановления семейных связей, разрушенных войной.

«Мы не должны забывать, что сирийские семьи были разбросаны по всему миру, и пришло время восстановить эти связи», — отметила она.

По словам Кабават, культурная близость с Турцией помогает процессу интеграции.

«Как сирийцы, мы разделяем с турецким обществом общие ценности — особенно любовь к семье, заботу о бабушках и дедушках. Мы одинаково уважаем старших, поддерживаем связи с родственниками», — сказала она.

Во время встречи с министром семьи Турции Махинур Оздемир Гекташ обсуждались вопросы воспитания сирийских сирот, переживших войну.

«Дети должны расти в условиях любви и стабильности», — заявила министр, добавив, что стороны работают над проектами, обеспечивающими такие условия.

Среди трудностей, с которыми сталкиваются возвращающиеся семьи, Кабават выделила проблему адаптации детей, говорящих только по-турецки, к сирийской школьной системе. Обсуждается возможность открытия турецких школ в Сирии и запуска дополнительных образовательных программ.

«В нашем министерстве мы не хотим раздачи продуктовых корзин и палаток. Мы не хотим видеть лагеря или беженцев. Мы хотим, чтобы все вернулись к достойной жизни в своей стране. И ключ к этому — снятие санкций», — подчеркнула Кабават.

Она сообщила, что Сирия уже реализует программы репатриации, направленные на обеспечение безопасной и достойной жизни. По ее словам, поддержка Турции и Саудовской Аравии в вопросе снятия санкций значительно облегчает доставку помощи.

Говоря о восстановлении после войны, Кабават отметила, что боль все еще чувствуется, но не должна становиться тормозом.

«Мы не хотим оставаться в плену этой боли. Мы должны превратить ее в стимул к созданию настоящей радости. Кто пережил много боли, лучше понимает ценность счастья», — сказала она.

Министр добавила, что страна начала процесс переходной юстиции и экономического восстановления. Созданы бизнес-платформы, идут переговоры с предпринимателями, разрабатываются новые трудовые нормы.

«Теперь у нас нет другого выбора, кроме как преодолеть боль и двигаться вперед», — заключила Кабават.

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