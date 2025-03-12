ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Песков о перемирии: «Вы забегаете чуть-чуть вперед»
В Кремле заявили, что время для ответа на предложение США о прекращении огня еще не пришло — Москва ждет от Вашингтона больше деталей
Песков о перемирии: «Вы забегаете чуть-чуть вперед»
/ Reuters
12 марта 2025 г.

Кремль не хочет торопиться с ответом на американскую инициативу о 30-дневном перемирии в между Россией и Украиной — Москве пока требуются дополнительные контакты с США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы забегаете чуть-чуть вперед. Мы не хотим этого делать. Вчера, общаясь с прессой, и Рубио, и Уолтц заявили, что по различным дипканалам они передадут нам детальную информацию о сути состоявшихся разговоров в Джидде. Вот сначала мы должны эту информацию получить. Также у нас запланированы в эти дни контакты с американцами, в ходе которых мы рассчитываем уже на полноту информации», — сказал Песков журналистам в Москве.

Он также отметил, что возможная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может быть организована оперативно, если в этом возникнет необходимость.

Песков подтвердил, что в ближайшее время состоятся контакты между представителями России и США, но отказался раскрывать детали и уровень этих переговоров.

Напомним, что 11 марта в Саудовской Аравии прошла встреча представителей Киева и Вашингтона для согласования дальнейших усилий по прекращению российско-украинской войны. Встреча закончилась принятием Украиной американской мирной инициативы, а возглавлявший делегацию США госссекретарь Марко Рубио заявил, что теперь «мяч на стороне России».

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