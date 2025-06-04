Около 20 тыс. человек были эвакуированы в Кёльне утром 4 июня после обнаружения трех неразорвавшихся авиабомб времен Второй мировой. Боеприпасы с ударными взрывателями нашли в районе Дойц при подготовке к дорожным работам. Власти города называют это крупнейшей операцией такого рода со времен войны.

Дойц — центральный район на восточном берегу Рейна, напротив старого города. Здесь расположены крупные отели, вокзал Messe/Deutz, музеи, правительственные здания и Кёльнская филармония. Все они были временно закрыты. Остановлены железнодорожное сообщение через город и судоходство по Рейну, эвакуированы также сотрудники и постояльцы 58 отелей.

В мэрии предупредили, что отказ от эвакуации может повлечь за собой принудительное выдворение с участием полиции. В районе развернуты два пункта временного размещения, но размещение домашних животных в них запрещено. Компании, включая RTL Deutschland, перевели сотрудников на удаленку, часть телепередач была перенесена в студии в Берлине.

Саперы планируют обезвредить боеприпасы на месте, после чего переместить их в безопасные контейнеры. Точное время завершения операции пока не объявлено. В прошлом году в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия нейтрализовано более 1 600 боеприпасов, и, по оценке властей, до 20% авиабомб времен Второй мировой могли остаться неразорвавшимися.