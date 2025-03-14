Движение ХАМАС заявило в пятницу, что согласилось освободить американско-израильского заложника Эдана Александера и передать Израилю тела еще четырех человек с двойным гражданством. Этот шаг был предпринят после получения предложения от посредников о возобновлении переговоров по второму этапу соглашения о прекращении огня.

В заявлении ХАМАС говорится, что движение ответило «позитивно» на инициативу, предложенную в четверг. В качестве условия боевики требуют начала новых переговоров, открытия контрольно-пропускных пунктов и полной отмены блокады сектора Газа, введенной Израилем две недели назад.

«Мы работаем с посредниками, чтобы соглашение увенчалось успехом и чтобы оккупанты были вынуждены выполнить все его этапы», — заявил представитель ХАМАС Абдель-Латиф аль-Кануа.

Переговоры о судьбе Александера, 21-летнего военнослужащего армии Израиля, который также имеет гражданство США, велись с участием американского спецпосланника Адама Бёлера. В начале марта специальный представитель президента Дональда Трампа Стив Виткофф подчеркнул, что освобождение Александера является «высшим приоритетом» для Вашингтона.

Боевые действия в Газе были приостановлены 19 января в рамках первого этапа трехэтапного перемирия. В ходе этого этапа ХАМАС освободил 33 израильских заложника и пятерых граждан Таиланда в обмен на 2 тыс. палестинских заключенных. Однако после истечения срока соглашения 2 марта стороны не смогли договориться о начале второго этапа. Израиль пытался продлить первый этап, но ХАМАС настаивал на переходе ко второй фазе, которая предусматривает вывод израильских войск и окончательное прекращение боевых действий.

Израиль заблокировал поставки гуманитарной помощи в Газу 2 марта, что усугубило гуманитарную ситуацию.

В ходе войны Израиля против ХАМАС, начатой в октябре 2023 года, по информации местных медицинских служб, в секторе Газа погибло более 48 тыс. палестинцев. Значительная часть городов и населенных пунктов оказались в руинах в результате интенсивных израильских бомбежек.