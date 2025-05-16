ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Стамбульские переговоры вернут домой тысячи пленных
По итогам первой за три года прямой встречи Россия и Украина договорились о крупнейшем обмене пленными и обсудили «президентскую» встречу
Стамбульские переговоры вернут домой тысячи пленных
/ Reuters
16 мая 2025 г.

На первых за три года прямых переговорах в Стамбуле Москва и Киев достигли договоренности провести крупнейший с начала войны обмен пленными — 1 000 на 1 000. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавлявший украинскую делегацию. Дата обмена согласована, но не разглашается.

Встреча длилась около 1 часа 45 минут и прошла во дворце Долмабахче под председательством главы МИД Турции Хакана Фидана. В турецкую делегацию вошел также директор разведслужбы MİT Ибрагим Калын. Открывая переговоры, Фидан призвал стороны не упускать возможность для мира: «Каждый день промедления уносит жизни».

Украинскую делегацию, помимо Умерова, составили замглавы МИД Сергей Кислица, замруководителя СБУ Александр Поклад, представители внешней разведки и Офиса президента.

Умеров заявил, что Киев запросил прямую встречу между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. По его словам, в ближайшее время могут быть анонсированы новые раунды переговоров.

Со стороны России делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский, который заявил, что запрос о президентской встрече был «принят к сведению». В переговорную группу вошли также замглавы МИД Михаил Галузин, глава ГРУ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин и другие.

По данным Reuters со ссылкой на украинских дипломатов, Москва в рамках переговоров потребовала полного вывода украинских войск из частично оккупированных РФ Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей как минимального условия для прекращения огня. Киев назвал эти требования «оторванными от реальности».

После завершения переговоров в Стамбуле состоялся телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, Эммануэлем Макроном, Фридрихом Мерцем, Дональдом Туском и Киром Стармером, которые встретились на саммите в Тиране. Как сообщается участники обсудили итоги дня и согласовали дальнейшие шаги.

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