ПОЛИТИКА
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Австрия: Москва пыталась управлять мнением граждан
Австрийская спецслужба раскрыла масштабную российскую кампанию дезинформации, целью которой было влияние на общественное мнение в пользу Москвы
Австрия: Москва пыталась управлять мнением граждан
Австрия / Reuters
24 марта 2025 г.

Управление государственной безопасности и разведки Австрии (DSN) заявило о разоблачении широкой дезинформационной кампании, за которой якобы стояли российские спецслужбы. Основной целью операции было влияние на политические настроения в Австрии и других немецкоязычных странах, чтобы ослабить поддержку Украины.

По словам госсекретаря Йорга Лейхтфрида, такие попытки «подрывают доверие к институтам и угрожают социальной сплоченности». Он подчеркнул, что мнение граждан не должно формироваться извне.

Спецслужбы вышли на след кампании после изучения данных с устройств болгарской гражданки, задержанной по обвинению в шпионаже в конце 2024 года. В DSN утверждают, что с начала войны в Украине активизировалась «ячейка под контролем России», которая занималась распространением ложной информации в интернете, а также уличной агитацией — листовками и граффити, замаскированными под действия проукраинских активистов.

Изъятые материалы, включая переписки, по словам ведомства, свидетельствуют о тщательно спланированной операции. Задержанная призналась, что сотрудничала с этой структурой с 2022 года и была связующим звеном.

Ранее издание Financial Times писало, что Австрия якобы превратилась в «центр российских шпионов в Европе». Если другие страны массово высылали сотрудников российских посольств, то Австрия к середине 2023 года ограничилась только четырьмя выдворенными. По данным издания, из 180 аккредитованных российских дипломатов в Вене треть могла заниматься разведывательной деятельностью.

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