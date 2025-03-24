Управление государственной безопасности и разведки Австрии (DSN) заявило о разоблачении широкой дезинформационной кампании, за которой якобы стояли российские спецслужбы. Основной целью операции было влияние на политические настроения в Австрии и других немецкоязычных странах, чтобы ослабить поддержку Украины.

По словам госсекретаря Йорга Лейхтфрида, такие попытки «подрывают доверие к институтам и угрожают социальной сплоченности». Он подчеркнул, что мнение граждан не должно формироваться извне.

Спецслужбы вышли на след кампании после изучения данных с устройств болгарской гражданки, задержанной по обвинению в шпионаже в конце 2024 года. В DSN утверждают, что с начала войны в Украине активизировалась «ячейка под контролем России», которая занималась распространением ложной информации в интернете, а также уличной агитацией — листовками и граффити, замаскированными под действия проукраинских активистов.

Изъятые материалы, включая переписки, по словам ведомства, свидетельствуют о тщательно спланированной операции. Задержанная призналась, что сотрудничала с этой структурой с 2022 года и была связующим звеном.

Ранее издание Financial Times писало, что Австрия якобы превратилась в «центр российских шпионов в Европе». Если другие страны массово высылали сотрудников российских посольств, то Австрия к середине 2023 года ограничилась только четырьмя выдворенными. По данным издания, из 180 аккредитованных российских дипломатов в Вене треть могла заниматься разведывательной деятельностью.