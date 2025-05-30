ПОЛИТИКА
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США и Китай снова на грани торговой войны
Дональд Трамп обвинил Китай в нарушении соглашения о заморозке пошлин и заявил, что терпение Вашингтона исчерпано
США и Китай снова на грани торговой войны
Дональд Трамп и Си Цзиньпин / Reuters
4 часа назад

Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в нарушении договоренностей о взаимной приостановке пошлин. Заявление он опубликовал в пятницу в своей социальной сети Truth Social.

«Китай, как некоторые могли предположить, полностью нарушил соглашение с США. Надоело быть хорошим парнем!», — написал Трамп.

По словам американского лидера, Пекин не выполнил взятые на себя обязательства. В его публикации не уточняется, о каких именно положениях соглашения идет речь.

Между тем министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox News заявил, что переговоры между Вашингтоном и Пекином зашли в тупик. По его словам, для выхода из этой ситуации потребуется вмешательство на высшем уровне.

«Чтобы довести дело до конца, потребуется личное участие президента Дональда Трампа и председателя Си Цзиньпина», — отметил Бессент.

Соглашение о приостановке повышения пошлин было достигнуто 12 мая в рамках попыток стабилизировать торговые отношения между двумя странами.

США и Китай оказались втянутыми в тарифный конфликт после того, как 2 апреля Трамп объявил о введении дополнительных пошлин. В ответ Китай повысил тарифы на американские товары.

Ставки между двумя странами достигли 145 процентов с американской стороны и 125 процентов — со стороны Китая.

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