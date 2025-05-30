ПОЛИТИКА
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США наращивают поставки оружия Тайваню
США планируют увеличить продажи оружия Тайваню до уровня, превышающего показатели первого срока Дональда Трампа
США наращивают поставки оружия Тайваню
США намерены резко увеличить объемы поставок оружия Тайваню / Reuters
9 часов назад

США намерены резко увеличить объемы поставок оружия Тайваню. Как сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, объемы поставок могут превысить показатели первого президентского срока Дональда Трампа.

По словам источников, в течение следующих четырех лет количество разрешений на экспорт вооружений в Тайбэй, вероятно, окажется выше, чем в 2017–2021 годах. Один из чиновников отметил, что число таких уведомлений «легко превысит» прежние показатели.

По подсчетам Reuters, за первый срок Трампа Тайваню было одобрено оружия на сумму около $18,3 млрд, тогда как при Джо Байдене — примерно на $8,4 млрд.

Администрация США также оказывает давление на тайваньские оппозиционные партии, чтобы те не препятствовали планам правительства по увеличению оборонного бюджета до 3% от ВВП.

Как отмечает Reuters, рост объемов поставок может снять опасения на Тайване по поводу степени приверженности Трампа интересам острова. В ходе избирательной кампании Трамп вызывал обеспокоенность в Тайбэе, требуя от Тайваня платить за защиту и обвиняя его в «краже» американской полупроводниковой отрасли.

Тем временем Пекин продолжает усиливать давление. Китай считает Тайвань своей территорией и не исключает возможности силового воссоединения.

Официальных дипломатических отношений между Вашингтоном и Тайбэем нет с 1979 года. Однако США остаются главным неофициальным партнером Тайваня и основным поставщиком вооружений.

Ранее The Washington Post сообщила, что Пентагон дал указание американским военным сосредоточиться на сдерживании Китая в вопросе Тайваня. В стратегии подчеркивается приоритет в укреплении обороны острова, даже если для этого потребуется «принятие риска» в Европе и других регионах.

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