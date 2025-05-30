США намерены резко увеличить объемы поставок оружия Тайваню. Как сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, объемы поставок могут превысить показатели первого президентского срока Дональда Трампа.

По словам источников, в течение следующих четырех лет количество разрешений на экспорт вооружений в Тайбэй, вероятно, окажется выше, чем в 2017–2021 годах. Один из чиновников отметил, что число таких уведомлений «легко превысит» прежние показатели.

По подсчетам Reuters, за первый срок Трампа Тайваню было одобрено оружия на сумму около $18,3 млрд, тогда как при Джо Байдене — примерно на $8,4 млрд.

Администрация США также оказывает давление на тайваньские оппозиционные партии, чтобы те не препятствовали планам правительства по увеличению оборонного бюджета до 3% от ВВП.

Как отмечает Reuters, рост объемов поставок может снять опасения на Тайване по поводу степени приверженности Трампа интересам острова. В ходе избирательной кампании Трамп вызывал обеспокоенность в Тайбэе, требуя от Тайваня платить за защиту и обвиняя его в «краже» американской полупроводниковой отрасли.

Тем временем Пекин продолжает усиливать давление. Китай считает Тайвань своей территорией и не исключает возможности силового воссоединения.

Официальных дипломатических отношений между Вашингтоном и Тайбэем нет с 1979 года. Однако США остаются главным неофициальным партнером Тайваня и основным поставщиком вооружений.

Ранее The Washington Post сообщила, что Пентагон дал указание американским военным сосредоточиться на сдерживании Китая в вопросе Тайваня. В стратегии подчеркивается приоритет в укреплении обороны острова, даже если для этого потребуется «принятие риска» в Европе и других регионах.