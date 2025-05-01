Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что президент США Дональд Трамп не добьется успеха в своих попытках расширить территорию Соединенных Штатов. Его слова приводит агентство Bloomberg.

«У Трампа есть территориальные амбиции. Но в отношении Канады — этого не будет никогда. И, откровенно говоря, не думаю, что это когда-либо произойдет с кем-то другим — будь то Панама, Гренландия или кто-то еще», — сказал Карни вечером 30 апреля.

С начала нового президентского срока Трамп неоднократно заявлял, что Канада могла бы стать 51-м штатом США. Эти заявления вызвали резкую реакцию среди канадцев и стали одной из тем парламентских выборов.

Либеральная партия Карни победила на выборах, получив наибольшее число мест, в том числе благодаря общественному возмущению в ответ на американские тарифы и высказывания Трампа.

Карни отметил, что отличает желания президента США от его реальных ожиданий. Он подчеркнул, что Оттава готовится к переговорам с Вашингтоном по вопросам новой экономической и оборонной инициативы.

30 апреля Дональд Трамп анонсировал визит премьер-министра Канады в США, который должен состояться в течение этой или следующей недели.