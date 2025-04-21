ПОЛИТИКА
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Россия готовится к падению нефтяных доходов
Минэкономразвития РФ понизило прогноз цены на нефть Urals до $56 за баррель в 2025 году — ниже бюджетных ожиданий
Россия готовится к падению нефтяных доходов
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина / Reuters
21 апреля 2025 г.

Власти России готовятся к резкому падению нефтяных доходов. Минэкономразвития в обновленном прогнозе на 2025–2028 годы заложило цену нефти Urals на уровне $56 за баррель. Это минимум с 2020 года, когда в разгар пандемии цена составляла $41,7. Ниже нефть стоила только в 2015–2016 годах.

Новый прогноз ниже цены отсечения $60 за баррель, по которой рассчитываются бюджетные расходы, и значительно ниже заложенных в бюджет $69,7. Если фактическая цена окажется ниже $60, недостающие доходы придется покрывать из Фонда национального благосостояния. По состоянию на 1 апреля в нем оставалось 3,27 трлн рублей ликвидных активов.

Причиной падения цен стал торговый конфликт Китая с США и ожидание глобального замедления экономики. Стоимость Brent уже опускалась ниже $60, а Urals — ниже $50. В первом квартале нефтегазовые доходы бюджета оказались на 10% ниже уровня прошлого года. В марте падение составило 17%.

Аналитики Райффайзенбанка подсчитали, что при средней цене $55 потребуется до 0,9 трлн рублей компенсаций из ФНБ. Главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец добавила, что $10 снижения цены могут стоить бюджету 1 трлн рублей и 0,5 п.п. роста ВВП.

Минэкономразвития также скорректировало курс доллара. Прогноз снижен с 96,5 до 94,3 рубля за доллар. На конец года ожидается 98,7. Так как налоги на нефть рассчитываются в долларах, укрепление рубля дополнительно снижает поступления в бюджет.

Часть потерь может компенсироваться другими доходами. Прогноз инфляции повышен с 4,5% до 7,6%. Прогноз роста экономики сохранен на уровне 2,5%. Минэкономразвития объясняет это сильным стартом года.

По данным ведомства, для достижения роста в 1,5% в 2025 году потребуется рецессия в одном из кварталов, но такой сценарий не закладывается в базовый прогноз.

Софья Донец подчеркнула, что нехватка нефтегазовых доходов особенно ощутима на фоне сокращения ФНБ и жесткой структуры оборонных расходов.

На 2025 год в бюджете заложен дефицит в 1,2 трлн рублей. Замминистра финансов Владимир Колычев заявлял, что при цене около $60 дефицит вырастет, но не превысит 2 трлн рублей. По итогам первого квартала дефицит уже достиг 2,2 трлн.

В дальнейшем Минэкономразвития ожидает лишь умеренное восстановление цен: $61 за баррель в 2026 году, $63 в 2027 и $65 в 2028.

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