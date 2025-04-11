Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что без Турции невозможно представить безопасность Европейского союза.

«Располагая второй по численности армией НАТО, Турция готова взять на себя ответственность за европейскую безопасность в будущем. Особенно благодаря своей оборонной промышленности, которая добилась больших успехов в последние годы», — заявил президент в публикации на X.

«Полноправное членство в Евросоюзе остается нашей стратегической целью», — добавил турецкий лидер. Он призвал ЕС избавиться от избыточных политических и идеологических «багажей» и, если союз хочет преодолеть нынешние вызовы и занять достойное место в меняющемся мировом порядке, — обеспечить Турции полноценное место за столом.

«Мы готовы и полны решимости продвигаться по пути членства. Теперь очередь за Европейским союзом — мы ждем конкретных шагов», — добавил турецкий лидер.