ТУРЦИЯ
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Евросоюз — стратегическая цель для Турции
Со второй армией НАТО и успехами в ВПК последних лет Анкара готова взять на себя безопасность Евросоюза, заявил президент Эрдоган
Евросоюз — стратегическая цель для Турции
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11 апреля 2025 г.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что без Турции невозможно представить безопасность Европейского союза.

«Располагая второй по численности армией НАТО, Турция готова взять на себя ответственность за европейскую безопасность в будущем. Особенно благодаря своей оборонной промышленности, которая добилась больших успехов в последние годы», — заявил президент в публикации на X.

«Полноправное членство в Евросоюзе остается нашей стратегической целью», — добавил турецкий лидер. Он призвал ЕС избавиться от избыточных политических и идеологических «багажей» и, если союз хочет преодолеть нынешние вызовы и занять достойное место в меняющемся мировом порядке, — обеспечить Турции полноценное место за столом.

«Мы готовы и полны решимости продвигаться по пути членства. Теперь очередь за Европейским союзом — мы ждем конкретных шагов», — добавил турецкий лидер.

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