Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал успехом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана возобновление прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле спустя три года после начала конфликта.

«Особенно хочу поблагодарить президента Эрдогана. Поздравляю с успешной миротворческой миссией и посредничеством. Господин президент, то, что прямые российско-украинские переговоры снова проходят на турецкой земле спустя три года, — ваш успех», — заявил Орбан, выступая на открытии неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Будапеште.

Венгерский премьер подчеркнул важность сотрудничества с тюркскими государствами, отметив, что за семь лет после вступления Венгрии в ОТГ в качестве наблюдателя торговый оборот с членами организации вырос с 30 до 45 млрд долларов. По словам Орбана, это сотрудничество приобрело для его страны стратегическое значение, особенно на фоне кризиса в Европе.

«В те дни мы не предполагали, что организация приобретет такое значение. В то время я видел, что тюркский мир находится на подъеме. Но в то время как тюркский мир двигался вперед, европейский мир, Европейский союз, в котором находится Венгрия, замедлился, его развитие остановилось и даже пришло в драматическое состояние», — сказал Орбан.

Особое внимание венгерский лидер уделил вопросам энергетики. Он выразил благодарность Эрдогану за поддержку строительства газопровода «Турецкий поток», несмотря на противодействие западных стран.

«Западники сделали все, чтобы этот трубопровод не был построен. Но мы сопротивлялись и построили его. Если бы сегодня не было этого трубопровода, в Венгрии не было бы газа и энергии. Поэтому я благодарю президента Эрдогана за его полную поддержку этого проекта. Это пуповина, которая поддерживает жизнь венгерской экономики», — подчеркнул Орбан.

Премьер-министр Венгрии также поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за первые поставки природного газа в прошлом году, назвав это историческим событием. «Я получил обещание от господина президента, что эта поддержка будет продолжаться и в будущем», — добавил он.

Орбан выразил мнение, что европейская экономика находится в кризисе из-за высоких цен на энергоносители и санкций против России. «Цены на электроэнергию и природный газ в 3-4 раза выше, чем в США и Китае, поэтому Европа больше не является конкурентоспособной», — заявил он, добавив, что санкции «полностью разрушили модель развития, на которой была построена Европа».

«Что это была за модель? Сочетание передовых западных технологий с легкодоступной, в основном российской, дешевой энергией. Эта комбинация обеспечивала конкурентоспособную экономику и быстрый рост. Однако санкции разрушили эту модель», — пояснил Орбан, заключив, что «Европа дрейфует в штормовом море без компаса».