В Кыргызстане по делу о вербовке наемников в российскую армию арестовали сотрудницу «Русского дома» и еще трех человек. Об этом сообщает радио «Азаттык».

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) задержали Наталью Секерину, работающую в «Русском доме» в Оше. Это уже четвертое задержание по данному делу.

«По данным Первомайского районного суда Бишкека, мера пресечения в отношении С.Н.В. рассмотрена 19 апреля и принято решение о ее заключении под стражу до 17 июня. В сообщении говорится, что уголовное дело возбудило Главное следственное управление ГКНБ», — отмечается в публикации.

Всем подозреваемым предъявлено обвинение по части 1 статьи 416 Уголовного кодекса Кыргызстана — «Вербовка, финансирование, материальное обеспечение, обучение наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение государственной власти или нарушение территориальной целостности, а также использование наемников в военных конфликтах или действиях».

Среди задержанных также оказался сотрудник пресс-службы мэрии Оша Сергей Лапушкин. Ему вменяют более серьезное обвинение — организацию вербовки и обучение наемников.

Это уже второй дипломатический инцидент в отношениях между Москвой и Бишкеком за последнее время. Ранее Министерство иностранных дел Кыргызстана направило официальный запрос российской стороне с требованием объяснить причины задержания граждан республики в одной из московских бань.

Ранее о закрытии «Русском дома» сообщил Азербайджан. Власти этой страны направили Москве официальную ноту о прекращении деятельности российского агентства Россотрудничество на своей территории.

По данным издания Report, решение властей Азербайджана связано с тем, что страна «продолжает последовательный курс по защите своих национальных интересов и демонстрирует, что не намерена терпеть внешнее вмешательство в свои внутренние дела».