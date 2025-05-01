Пекин создал список американских товаров, освобожденных от новых 125% пошлин, и начал тайно уведомлять об этом отдельные компании. Об этом сообщили два источника Reuters, знакомых с ситуацией — на фоне попыток властей Китая смягчить последствия затяжной торговой войны с США.

Ранее освобождение от тарифов получили отдельные фармацевтические препараты, микрочипы и авиационные двигатели. Теперь власти не афишируют сам перечень, но напрямую связываются с заинтересованными фирмами, предлагая уточнить, попадают ли их товары под исключения.

Один из источников из фармкомпании сообщил, что администрация района Пудун в Шанхае обратилась к ним в понедельник. Компания давно добивалась льгот, поскольку зависит от американских технологий. По словам представителя, Китай по-прежнему нуждается в ряде ключевых решений из США.

Кроме того, стало известно, что пошлины отменены и на импорт этана — США остаются его единственным поставщиком.

В то же время власти начали опросы бизнеса для оценки последствий тарифного противостояния. В Сямэне текстильные и полупроводниковые компании получили опросники о влиянии американских и китайских пошлин на их работу.

Публично Китай продолжает жесткую риторику, но в частном порядке стремится снизить напряжение для своего производства.