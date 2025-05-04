ПОЛИТИКА
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«Черное пятно» сталинизма на сцене
«Вчера диктатором был Сталин, сегодня — организаторы геноцида в Газе»: в Анкаре премьера спектакля о депортации турок-ахыска собрала аншлаг; авторы подчеркивают, что трагедия 1944 года — общая боль многих народов
«Черное пятно» сталинизма на сцене
В Анкаре прошла премьера спектакля о депортации турок-ахыска / TRT Russian
4 мая 2025 г.

В Анкаре состоялась премьера театральной постановки «Kara Leke» («Черное пятно»), посвященной 80-летию депортации турок-ахыска. Спектакль, созданный труппой из 18 профессиональных актеров, был представлен 3 мая в зале Музея живописи и скульптуры Turkocağı и собрал представителей культуры, научных кругов, диаспоры и СМИ.

Постановка реализована Ассоциацией добровольных педагогов представителей турков-ахыска (AHGEB) при поддержке Министерства культуры и туризма Турции и Управления по делам тюрок за рубежом (YTB).

Председатель AHGEB Яхья Кемалоглу в своем выступлении подчеркнул, что спектакль задуман как художественное свидетельство общей трагедии многих народов: «Через искусство мы хотим напомнить, что депортация — это общая рана многих народов. Мы обращаемся не только к своей боли, но и к чеченцам, ингушам, карачаевцам, балкарцам, крымским татарам — ко всем, кто был вырван со своей земли».

Автор пьесы, доцент доктор Рюстем Мюрселоглу, проводя параллели с современностью, заявил: «Как уже отмечали наши уважаемые профессора, диктаторы существовали всегда. Вчера это был Сталин, сегодня — те, кто устраивает геноцид в Газе. Мы знаем, кто они».

«Это «черное пятно» депортации не сотрется с нас до тех пор, пока турки-ахыска не вернутся на историческую родину. И если сегодня мы смогли передать это со сцены — все аплодисменты заслуженно принадлежат нашим артистам», — добавил Мюрселоглу.

Премьеру сопровождала художественная выставка «Ахыска турки: народ в тени депортации» с работами молодых художников. Среди них — Хилал Ниязоглу, представившая изображение крепости Ахыска с фигурами плачущих женщин и детей: «Я хотела объединить в одном образе прошлое и будущее: в центре — символ отечества, а на переднем плане — образы плачущих девушек, матерей, детей и стариков. Ведь во время депортации мужчины были на фронте, а семьи остались одни».

Лейла Авджы, учительница турецкого языка, представила портрет поэта Физули и символический образ женщины ахыска, брошенной в снежную пустыню. «Мы — народ, которого веками высылали и игнорировали. Пришло время говорить и быть услышанными», — отметила она.

Спектакль «Kara Leke» планируется показать в Стамбуле, Бурсе, Анталье, а затем представить за рубежом в странах, где проживает диаспора турок-ахыска.

14 ноября 1944 года по приказу Иосифа Сталина началась депортация 90-117 тыс. турок-ахыска с их исторических земель на юге современной Грузии в Среднюю Азию. Во время длительного пути в товарных вагонах от голода, холода и болезней погибло около 17 тыс. человек. В отличие от других депортированных народов, турок-ахыска не получили разрешения вернуться на родину даже после смерти Сталина и сегодня проживают более чем в 10 странах мира.

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