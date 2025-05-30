Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Китай повлиять на Северную Корею, чтобы та прекратила поддержку России в войне против Украины. «Если Китай не хочет, чтобы НАТО вмешивалось в дела Юго-Восточной Азии или Азии, он должен не допустить вмешательства КНДР на европейской территории», — заявил Макрон на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Французский лидер подчеркнул, что российско-украинская война затрагивает весь мир. «Своей агрессией против Европы Россия хочет дестабилизировать Азию», — отметил он.

По данным Многосторонней группы по мониторингу санкций (MSMT), с начала полномасштабной войны Северная Корея передала России более 20 тыс. контейнеров с боеприпасами и 6 млн артиллерийских снарядов. Также сообщается, что Россия могла оказывать КНДР помощь в разработке новой ракеты.

Ранее Москва признала участие северокорейских военных в боевых действиях в Украине, отметив их «высокий профессионализм». По оценкам южнокорейских источников, Пхеньян уже заработал более 20 млрд долларов на поставках оружия Москве.