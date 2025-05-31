Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. В ходе беседы были рассмотрены вопросы двусторонних отношений, а также актуальные региональные и глобальные события.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Анкара придает большое значение развитию отношений с Будапештом во всех сферах. Он заявил, что сотрудничество между двумя странами будет и далее укрепляться в рамках заседаний Совета высшего уровня стратегического сотрудничества и механизма совместных консультаций.

В завершение беседы глава турецкого государства поздравил премьер-министра Орбана с днем рождения.