ТУРЦИЯ
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Турция намерена углублять сотрудничество с Венгрией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
Турция намерена углублять сотрудничество с Венгрией
Реджеп Тайип Эрдоган и Виктор Орбан / AA
31 мая 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. В ходе беседы были рассмотрены вопросы двусторонних отношений, а также актуальные региональные и глобальные события.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Анкара придает большое значение развитию отношений с Будапештом во всех сферах. Он заявил, что сотрудничество между двумя странами будет и далее укрепляться в рамках заседаний Совета высшего уровня стратегического сотрудничества и механизма совместных консультаций.

В завершение беседы глава турецкого государства поздравил премьер-министра Орбана с днем рождения.

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