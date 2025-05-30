Верховный суд США в пятницу временно позволил администрации Дональда Трампа прекратить гуманитарную программу, которая давала право временного пребывания и работы для 530 тыс. мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы.

Постановление не содержит объяснений, как это часто бывает в экстренных делах, но судьи Сония Сотомайор и Кетанджи Браун Джексон выступили против решения, подчеркнув, что оно «разрушает жизни сотен тысяч людей» до завершения юридических разбирательств.

Программа, запущенная при Байдене в 2023 году, предоставляла временный статус мигрантам с американским спонсором и после тщательной проверки. Трамп отменил ее сразу после возвращения в Белый дом. В мае федеральный апелляционный суд в Бостоне уже отказался поддержать полное прекращение программы, указав, что такие решения должны приниматься в индивидуальном порядке.

Судебное разбирательство продолжается, а в Верховном суде рассматривается еще одна апелляция Трампа — возможность депортировать мигрантов в третьи страны без права оспаривания.