ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Суд разрешил Трампу выдворить полмиллиона мигрантов
Решение угрожает судьбам 530 тыс. выходцев из Никарагуа, Венесуэлы, Гаити и Кубы
Суд разрешил Трампу выдворить полмиллиона мигрантов
/ AP
30 мая 2025 г.

Верховный суд США в пятницу временно позволил администрации Дональда Трампа прекратить гуманитарную программу, которая давала право временного пребывания и работы для 530 тыс. мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы.

Постановление не содержит объяснений, как это часто бывает в экстренных делах, но судьи Сония Сотомайор и Кетанджи Браун Джексон выступили против решения, подчеркнув, что оно «разрушает жизни сотен тысяч людей» до завершения юридических разбирательств.

Программа, запущенная при Байдене в 2023 году, предоставляла временный статус мигрантам с американским спонсором и после тщательной проверки. Трамп отменил ее сразу после возвращения в Белый дом. В мае федеральный апелляционный суд в Бостоне уже отказался поддержать полное прекращение программы, указав, что такие решения должны приниматься в индивидуальном порядке.

Судебное разбирательство продолжается, а в Верховном суде рассматривается еще одна апелляция Трампа — возможность депортировать мигрантов в третьи страны без права оспаривания.

Истории
Турция намерена углублять сотрудничество с Венгрией
Турция намерена углублять сотрудничество с Венгрией
Турция: Запад – соучастник геноцида в Газе
Турция: Запад – соучастник геноцида в Газе
Президент Эрдоган пообщался с Зеленским
Президент Эрдоган пообщался с Зеленским
Борис Джонсон восхищается Турцией
Борис Джонсон восхищается Турцией
Маск оказался мультинаркоманом
Маск оказался мультинаркоманом
Германия поставила Израилю условие
Германия поставила Израилю условие
Суд разрешил Трампу выдворить полмиллиона мигрантов
Суд разрешил Трампу выдворить полмиллиона мигрантов
Что предлагает Украина в своем проекте перемирия?
Что предлагает Украина в своем проекте перемирия?
Катастрофа в Нигерии: более 110 погибших
Катастрофа в Нигерии: более 110 погибших
Экологи подсчитали ущерб из-за войны в Газе
Экологи подсчитали ущерб из-за войны в Газе
Макрон пригрозил Китаю: НАТО будет в Азии
Макрон пригрозил Китаю: НАТО будет в Азии
Россия везет в Стамбул не только меморандум
Россия везет в Стамбул не только меморандум
США и Китай снова на грани торговой войны
США и Китай снова на грани торговой войны
Президент Эрдоган: модель мировой экономики ведет к неравенству
Президент Эрдоган: модель мировой экономики ведет к неравенству
Газа превратилась в голодную зону смерти
Газа превратилась в голодную зону смерти
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us