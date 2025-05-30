ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Россия везет в Стамбул не только меморандум
Россия направит в Стамбул делегацию с проектом меморандума и другими предложениями по прекращению огня, заявила Мария Захарова
Россия везет в Стамбул не только меморандум
Представитель МИД РФ Мария Захарова / Reuters
4 часа назад

Россия подтвердила участие своей делегации во втором раунде переговоров с Украиной, который состоится 2 июня в Стамбуле. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Подтверждаем, что российская делегация во главе с помощником президента России В.Р. Мединским будет в Стамбуле 2 июня для проведения второго раунда упомянутых переговоров. Она приедет с проектом меморандума и другими предложениями по прекращению огня», — сказала Захарова.

Какие именно дополнительные инициативы подготовлены, дипломат не уточнила.

О планах провести новый раунд переговоров в Стамбуле ранее сообщал министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, российская сторона уже подготовила меморандум, в котором изложены позиции Москвы «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса».

Анкара гарантирует безопасность встречи и выражает надежду, что диалог приведет к снижению напряженности и прекращению огня.

Министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что Турция рассматривает справедливый и прочный мир, достигнутый дипломатическим путем, как единственный выход из конфликта.

«Для Турции единственный путь — справедливый и прочный мир, достигнутый через диалог и дипломатические усилия», — заявил он.

Министр иностранных дел Украины Андрий Сибига заявил о готовности Киева к длительному перемирию с условием безусловного прекращения огня со стороны России.

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