ПОЛИТИКА
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Маск оказался мультинаркоманом
Источники утверждают, что миллиардер принимал психоактивные вещества ежедневно, что вызвало опасения в его окружении
Маск оказался мультинаркоманом
Ранее Маск признавал, что принимает небольшие дозы кетамина по рецепту от депрессии, однако источники утверждают, что реальное потребление значительно превышало медицинские рекомендации / AP
30 мая 2025 г.

Илон Маск, 53-летний миллиардер и глава SpaceX и Tesla, злоупотреблял кетамином и другими наркотиками в период, когда активно сотрудничал с Дональдом Трампом. Об этом сообщили близкие к нему источники, передает The New York Times. По их словам, Маск ежедневно использовал кетамин и смешивал его с другими препаратами, такими как экстази и псиллоцибиновые грибы.

Ранее Маск признавал, что принимает небольшие дозы кетамина по рецепту от депрессии, однако источники утверждают, что реальное потребление значительно превышало медицинские рекомендации. По их данным, миллиардер всегда носил с собой коробку с примерно 20 таблетками, включая аналоги стимулятора Adderall. Это совпало с его активной ролью в Белом доме — Маск даже жил на территории резиденции Мар-а-Лаго, помогая Трампу с кадровыми вопросами и «цифровой трансформацией» госаппарата.

Экс-друзья Маска опасаются, что наркотики негативно влияли на его работу. Появились сообщения о странном поведении бизнесмена: неразборчивые ответы на вопросы, оскорбления в адрес министров, потеря нити рассуждений. Несмотря на это, сам Маск утверждал: «Если переборщить с кетамином, работать невозможно — а мне надо много работать».

Представители Маска и его юристы отказались комментировать эти сообщения. В Белом доме заявили, что «другие наркотики нас беспокоят — только те, что пересекают южную границу», намекая на миграционную повестку. Однако источники в Tesla и SpaceX ранее уже поднимали вопрос о наркотиках в окружении миллиардера.

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