ВОЙНА В ГАЗЕ
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Экологи подсчитали ущерб из-за войны в Газе
Исследование показало, что углеродный след израильской агрессии превзошел выбросы 100 стран. При этом ракетные пуски ХАМАС оказались куда как «зеленее»
Экологи подсчитали ущерб из-за войны в Газе
/ AFP
3 часа назад

Военные действия Израиля в Газе создадут углеродный след, превышающий годовые выбросы около ста стран, включая Коста-Рику, Афганистан и Зимбабве. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в Social Science Research Network и упомянутого газетой The Guardian.

Общий объем выбросов, включая разрушение, расчистку завалов и будущую реконструкцию сектора, может превысить 31 млн тонн углекислого газа. При этом на долю израильских вооружений и техники приходится около 50% выбросов, а на ракетные пуски ХАМАС — лишь 0,2%. «Этот отчет — пугающее напоминание об экологических последствиях геноцидной кампании Израиля против палестинцев», — заявила аналитик сети Al-Shabaka Зена Ага.

В отчете отмечается, что 30% выбросов связаны с отправкой США 50 тыс. тонн вооружений Израилю, еще 20% — с авианалетами и топливом израильских танков и бронетехники. Около 7% выбросов приходится на дизель-генераторы в Газе, которыми палестинцы пользуются из-за израильской блокады и уничтожения солнечных панелей и электростанции.

Особый вклад в климатические последствия внесет восстановление разрушенной инфраструктуры. Строительство 436 тыс. квартир, школ, мечетей, больниц и 5 км дорог создаст более 29 млн тонн выбросов углекислого газа. При этом исследователи подчеркивают, что эти цифры, вероятно, занижены: из-за израильской информационной блокады масштабы разрушений и загрязнения остаются неизвестными.

«Конфликт в Газе показывает, насколько огромными могут быть военные выбросы, которые должны учитываться при глобальном планировании климатической политики», — заявил Фредерик Оту-Ларби, соавтор исследования и преподаватель Университета энергетики и природных ресурсов в Гане. Ранее ООН также отмечала, что израильские удары нанесли критический экологический ущерб, уничтожив очистные сооружения и оставив миллионы тонн строительных отходов. Ситуация обострила старые проблемы: уже в 2020 году 92% воды в Газе признаны непригодными для питья.

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