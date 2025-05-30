ООН предупредила в пятницу, что все население сектора Газа находится под угрозой голода. Переговоры о прекращении почти 20-месячной израильской войны в эксклаве пока не привели к прорыву.

«Газа — самое голодное место на земле, — заявил в пятницу Йенс Лерке, представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). — Это единственная определенная территория — страна или определенная территория внутри страны — где все население находится под угрозой голода. Сто процентов населения под угрозой голода».

Ультраправый министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, обращаясь к премьер-министру Биньямину Нетаньяху в Telegram в пятницу к еще более жестким мерам в отношении сектора. «После того как ХАМАС снова отклонил предложение о сделке — больше нет оправданий. <...> Путаница, перестановки и слабость должны закончиться. Пора войти с полной силой, не моргнув глазом, чтобы уничтожить и убить ХАМАС до последнего», — добавил он.

Лерке сообщил, что Израиль разрешил въезд 900 грузовиков ООН с гуманитарной помощью, но только 600 были разгружены на территории Газы, а еще меньшее количество дошло до получателей из соображений безопасности. Представитель ООН назвал «ограниченное количество грузовиков» «подачей помощи по каплям».

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в пятницу, что европейские страны должны «ужесточить коллективную позицию» против Израиля, если он не отреагирует должным образом на гуманитарную ситуацию в Газе. Действия необходимы «в ближайшие часы и дни», добавил он.

Белый дом объявил в четверг, что Израиль «одобрил» новое предложение о перемирии, но палестинское движение заявило, что сделка не удовлетворяет ее требованиям. Член политбюро ХАМАС Басем Наим сказал, что новая версия означает «продолжение убийств и голода... и не отвечает ни одному из требований нашего народа, прежде всего прекращению войны». «Тем не менее, руководство движения изучает ответ на предложение с полной национальной ответственностью», — добавил он.

Агентство гражданской обороны Газы сообщило AFP, что по меньшей мере 22 человека были убиты в израильских атаках в пятницу, включая семерых при ударе по семейному дому в Джабалии на севере. «Это были мирные жители, которые спали в своих домах. Дом был разрушен из-за неизбирательной бомбардировки», — сказал сосед Махмуд аль-Гаф, описав «детей по кусочкам». «Остановите войну! Мы ничего от вас не хотим, просто остановите войну», — сказал Махмуд Наср, потерявший родственников.

По данным Министерства здравоохранения Газы, с 18 марта, когда Израиль возобновил крупномасштабные операции в палестинском эсклаве, в секторе погибло не менее 3 986 человек. Общее число жертв среди палестинцев достигло 54 249 человек, большинство из которых — мирные жители.