Украина направила России и США подробный план прекращения войны, предусматривающий полное перемирие на суше, на море и в воздухе под контролем международных партнеров. Об этом сообщил высокопоставленный украинский чиновник газете New York Times, подчеркнув, что такой подход «исключает любые лазейки и попытки саботажа».

Согласно украинскому меморандуму, каждая из сторон должна немедленно прекратить боевые действия «по всем фронтам» — на земле, в небе и в морских акваториях, — а за выполнением этих условий будет следить группа международных наблюдателей. По заявлению министра обороны Украины Рустема Умерова, документ был передан российской стороне еще 28 мая.

Москва свою версию проекта перемирия еще не предоставила, заявив устами спикеров Кремля и МИД, что привезет его в Стамбул на следующий раунд переговоров. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров 23 мая заявил, что Россия будет готова представить Украине проект меморандума после завершения обмена военнопленными, который состоялся в рамках договоренностей, достигнутых на первом раунде переговоров в Стамбуле 16 мая. Обмен пленными завершился в минувшее воскресенье.

«Киев не будет участвовать в переговорах вслепую, — подчеркнул глава МИД Украины Андрей Сибига. — Нам нужно видеть российские условия заранее, иначе есть риск, что Москва выставит неприемлемые требования прямо за столом и обвинит нас в срыве». При этом Сибига подчеркнул, что Украина готова к «содержательному и предметному» диалогу, но требует от Кремля прозрачности.

Администрация США назвала украинский план «разумным», а спецпосланник Кит Келлог призвал Киев не отказываться от переговоров, даже если Москва по-прежнему отказывается делиться своей позицией заранее.