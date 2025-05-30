Исламский мир не реализует свой потенциал в полной мере. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на 2-м Стамбульском саммите мировой исламской экономики

Президент принял участие в саммите, который проходит в здании Стамбульского финансового центра. В своей речи он выразил радость от возможности принимать участников в историческом городе, находящемся на пересечении трех континентов, и пожелал, чтобы саммит прошел плодотворно.

По словам Эрдогана, мусульмане составляют 25% населения мира, однако доля исламского финансового сектора не превышает 2,5 трлн долларов. При этом 57 стран — членов Организации исламского сотрудничества, составляя 25% мирового населения, контролируют лишь 11% глобальной торговли и менее 9% мировой экономики.

«Эти цифры указывают на то, что исламский мир реализует свой потенциал не в полной мере», — отметил турецкий лидер.

Он подчеркнул, что исламским странам необходимо максимально развивать торговлю, инвестиции, сотрудничество и финансы.

Глава турецкого государства отметил, что саммит объединит влиятельных участников, которые обсудят ключевые вопросы — от этики исламских финансов до стратегического планирования, исламских моделей роста, технологий FinTech и стандартов халяльной экономики. По его словам, эти обсуждения приблизят исламский мир к намеченным целям.

Отдельно президент подчеркнул стратегическое значение Стамбула:

«Турция всегда действовала с осознанием своей ответственности как моста между культурами и народами. Мы придаем большое значение развитию исламских финансов со Стамбулом в качестве центра. Начатые в рамках Стамбульского финансового центра инициативы направлены как на интеграцию в глобальную экономику, так и на создание модели, которая будет защищать исламские ценности».

Президент Турции отметил, что современная глобальная экономика зашла в тупик:

«Мировая система, основанная на потреблении и максимизации прибыли, отодвигает на второй план человеческие ценности, углубляет неравенство и поощряет рост без производства. Она не решает ключевые проблемы, а лишь маскирует их временными мерами. Все больше экспертов признают, что она не может продолжаться в нынешнем виде».

Турецкий лидер особо указал на необходимость отказа от экономики, основанной на проценте:

«В течение всей моей политической жизни я последовательно боролся с системой, основанной на ростовщичестве . Я всегда выступал против модели, которая углубляет неравенство и превращает миллиарды людей в заложников капитала. Мы не можем признать легитимным порядок, основанный на ростовщичестве , и будем продолжать нашу борьбу за его замену».

Он добавил, что исламская экономика, акцентирующая внимание на справедливости, солидарности и разделении рисков, способна предложить жизнеспособную альтернативу. Однако, по его словам, потенциал в этом направлении пока реализован недостаточно.

«Несмотря на все наши стимулы, доля участия исламских банков в Турции остается на уровне 8,1%. Мы считаем этот показатель недостаточным», — отметил Эрдоган.

Президент напомнил, что глобальная экономика сталкивается с множеством вызовов: от торговых войн и геополитических рисков до стареющего населения и климатических угроз.

По его словам, Турция, несмотря на эти трудности, продолжает развиваться и справляется с последствиями разрушительного землетрясения, нанесшего ущерб на сумму 105 млрд долларов.

«Несмотря на все, мы уверенно ведем корабль под названием Турция к безопасной гавани. И хотя наш путь труден, мы движемся вперед», — заключил Реджеп Тайип Эрдоган.