ПОЛИТИКА
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Катастрофа в Нигерии: более 110 погибших
Ливни в центральной части страны смыли десятки домов, местные власти просят помощи
Катастрофа в Нигерии: более 110 погибших
/ AFP
3 часа назад

По меньшей мере 110 человек погибли в результате наводнений, вызванных проливными дождями в центральной части Нигерии, сообщают власти. Руководитель Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями штата Нигер (Nsema) Абуллахи Баба-Арах рассказал, что потоки воды унесли более 50 жилых домов вместе с их обитателями.

Особенно сильно пострадали районы Тиффин Маза и Ангуан Хаусава в городе Моква.

«Такого бедствия у нас не было уже 60 лет», — отметил местный лидер Мохаммед Шаба Алию, обратившись к властям с просьбой о помощи.

Наводнения пришлись на начало сезона дождей, который всегда приносит опасные последствия для Нигерии.

В прошлом году север страны уже страдал от сильных ливней, разрушивших дома и инфраструктуру — тогда погибли более 1200 человек. А в 2022 году масштабное наводнение лишило крова около 1,3 млн нигерийцев.

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