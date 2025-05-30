По меньшей мере 110 человек погибли в результате наводнений, вызванных проливными дождями в центральной части Нигерии, сообщают власти. Руководитель Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями штата Нигер (Nsema) Абуллахи Баба-Арах рассказал, что потоки воды унесли более 50 жилых домов вместе с их обитателями.

Особенно сильно пострадали районы Тиффин Маза и Ангуан Хаусава в городе Моква.

«Такого бедствия у нас не было уже 60 лет», — отметил местный лидер Мохаммед Шаба Алию, обратившись к властям с просьбой о помощи.

Наводнения пришлись на начало сезона дождей, который всегда приносит опасные последствия для Нигерии.

В прошлом году север страны уже страдал от сильных ливней, разрушивших дома и инфраструктуру — тогда погибли более 1200 человек. А в 2022 году масштабное наводнение лишило крова около 1,3 млн нигерийцев.