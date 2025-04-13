ПОЛИТИКА
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«Ресурсы на пределе»: Германия ищет, как закрыться от беженцев
В свежесформированной коалиции обсуждаются экстренные меры для ограничения притока мигрантов
«Ресурсы на пределе»: Германия ищет, как закрыться от беженцев
/ AFP
13 апреля 2025 г.

Новая правящая коалиция Германии может прибегнуть к использованию чрезвычайной статьи договора ЕС, чтобы закрыть границы для новых просителей убежища. Об этом заявил представитель ХДС Гюнтер Крингс — союзник избранного канцлера Фридриха Мерца.

По его словам, Германия исчерпала возможности по приему мигрантов: «За последнее десятилетие к нам прибыло более 4 млн просителей убежища и беженцев. Наши интеграционные ресурсы на пределе, под угрозой оказались общественный порядок и внутренняя безопасность».

В качестве возможного инструмента Крингс назвал статью 72 Договора о функционировании ЕС, которая позволяет временно приостанавливать общие правила, включая процедуры предоставления убежища, если они представляют угрозу безопасности.

Он отметил, что прецедент уже был — в 2023 году правительство Шольца восстановило пограничный контроль по этой статье.

Мерц, объявивший о формировании коалиции с социал-демократами, пообещал жесткий поворот в миграционной политике. В соглашении говорится о планах начать «наступление по репатриации» нелегальных мигрантов и откатить реформу, сократившую срок получения гражданства.

Однако реализация инициативы может столкнуться с юридическими трудностями: по действующим правилам ЕС человек должен получить доступ на территорию страны, прежде чем его просьбу об убежище можно отклонить. Кроме того, в ЕС пока нет согласия между странами по совместным действиям на границах.

Крингс считает, что юридические препятствия преодолимы: «Если человек уже получил убежище в безопасной стране ЕС, например, в Австрии, то именно она должна заниматься его делом. Германия не обязана автоматически принимать его, лишь потому что он оказался у нашей границы».

Он также подчеркнул, что пока человек не пересек границу легально, он не становится частью немецкой юрисдикции, а значит, может быть развернут законно.

ХДС намерена сначала договориться о совместных действиях с соседями, но если этого не удастся, может быть активирована статья 72.

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