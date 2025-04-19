ТУРЦИЯ
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Анкара комментирует суд над турчанкой в США
Министерство иностранных дел Турции пристально следит за развитием ситуации вокруг гражданки Турции Рюмейсы Озтюрк, которая оказалась вовлечена в юридические процессы в США
Анкара комментирует суд над турчанкой в США
Рюмейса Озтюрк / Reuters
19 апреля 2025 г.

Министерство иностранных дел Турции пристально следит за развитием ситуации вокруг гражданки Турции Рюмейсы Озтюрк, которая оказалась вовлечена в юридические процессы в США. Об этом говорится в заявлении МИД Турции.

Как сообщает турецкий МИД, Озтюрк стала одной из символических фигур в судебном процессе, затрагивающем тысячи иностранных студентов, который возник в результате изменений во внутренней политике США. Рассмотрение дела ведется с уважением к личным правам гражданки и ее семьи.

В релизе сообщается, что с самого начала Озтюрк получает консульскую поддержку, которая предоставляется всем турецким гражданам, оказавшимся в трудной ситуации за рубежом. Генеральный консул в Хьюстоне неоднократно посещал ее в штате Луизиана, а генеральный консул в Бостоне провел с ней онлайн-беседу.

Вопреки некоторым заявлениям, которые, по мнению МИД, намеренно вводят общественность в заблуждение и политизируют ситуацию, в отношении Озтюрк ведутся два судебных процесса.

Первый — иммиграционное дело в Луизиане, где рассматривается законность аннулирования визы американскими властями. Решение по этому делу ожидается 1 мая. Суд отклонил прошение об освобождении Озтюрк под залог до указанной даты.

Второй процесс касается возражения против задержания Озтюрк. Суд штата Вермонт 18 апреля постановил, что имеет полномочия рассматривать это возражение, и распорядился о переводе Озтюрк в Вермонт до 1 мая. Рассмотрение ходатайства об освобождении под залог планируется на 9 мая.

Министерство иностранных дел заверило, что продолжит внимательно следить за обоими судебными процессами и оказывать необходимую поддержку своей гражданке.

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