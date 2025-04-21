Ватикан объявил в понедельник о смерти папы Франциска в возрасте 88 лет, что дает старт процессу избрания нового понтифика. Как гласит старая итальянская поговорка: «Кто входит в конклав папой, выходит из него кардиналом» — предостережение от преждевременных ставок на фаворитов.

Среди возможных преемников Франциска — кардиналы из разных частей света, представляющие различные теологические взгляды и управленческие стили.

Жан-Марк Авелин, 66-летний архиепископ Марселя, известен своей близостью к взглядам Франциска на иммиграцию и отношения с мусульманским миром. Рожденный в Алжире в семье испанских иммигрантов, он имеет докторскую степень по теологии. Если его изберут, Авелин станет первым французским папой со времен авиньонского пленения в XIV веке.

Венгерский кардинал Петер Эрдё, 72 года, рассматривается как компромиссный кандидат — консерватор, построивший мосты с прогрессивным миром Франциска. Эксперт по церковному праву, он владеет итальянским, немецким, французским, испанским и русским языками, что могло бы помочь в налаживании отношений между католической и русской православной церквями после охлаждения из-за войны в Украине.

Мальтийский кардинал Марио Греч, 68 лет, генеральный секретарь Синода епископов, эволюционировал от консервативных взглядов к более реформистским. «Мы переживаем период перемен. Я смотрю на это позитивно», — заявил он в 2018 году газете Malta Today, предупреждая, что церковь не останется актуальной для современного общества, если не выйдет за рамки ностальгии по прошлому.

Испанский кардинал Хуан Хосе Омелла, 79 лет, архиепископ Барселоны, известен своим скромным образом жизни и приверженностью социальной справедливости. «Мы должны видеть реальность не только глазами тех, у кого есть больше всего, но и глазами бедных», — сказал он в апреле 2022 года.

Итальянский кардинал Пьетро Паролин, 70 лет, государственный секретарь Ватикана с 2013 года, рассматривается как компромиссный кандидат между прогрессистами и консерваторами. Он был главным архитектором сближения Ватикана с Китаем и Вьетнамом.

Филиппинский кардинал Луис Антонио Гоким Тагле, 67 лет, часто называемый «азиатским Франциском» из-за схожей приверженности социальной справедливости, мог бы стать первым понтификом из Азии. Он говорит на беглом итальянском и английском языках.

Американский кардинал Джозеф Тобин, 72 года, архиепископ Ньюарка, заслужил признание за свои действия в связи со скандалом вокруг бывшего кардинала Теодора Маккаррика, обвиненного в сексуальных домогательствах.

Ганский кардинал Питер Кодво Аппиа Турксон, 76 лет, сочетает многолетний опыт пастырской работы в Гане с практическим опытом руководства несколькими ватиканскими ведомствами. Он мог бы стать первым папой из Африки южнее Сахары.

Итальянский кардинал Маттео Мария Дзуппи, 69 лет, архиепископ Болоньи, известен как «уличный священник», сосредоточенный на проблемах мигрантов и бедных. Недавно он выступал в качестве папского посланника по российско-украинскому конфликту, сосредоточившись на усилиях по репатриации детей, которых, по словам Украины, депортировали в Россию или на удерживаемые Россией территории.