Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на заявление Дональда Трампа о том, что Владимир Путин готовит «ответ» на украинскую операцию «Паутина», нацеленную на поражение российских стратегических бомбардировщиков.

«К сожалению, Путин чувствует безнаказанность и даже после всех ужасных российских ударов якобы готовит еще какие-то «ответы», — написал Зеленский. — Это означает, что каждым новым ударом, каждой новой отсрочкой дипломатии, Россия показывает средний палец всему миру».

Президент Украины подчеркнул, что Россия должна «чувствовать, что война имеет свою цену – большую цену», призвав мировое сообщество усилить давление на Россию, чтобы остановить эскалацию конфликта.

Ранее президент США Дональд Трамп после 75-минутного разговора с Владимиром Путиным заявил, что тот намерен нанести ответный удар по Украине из-за атак дронов на российские аэродромы в рамках операции «Паутина».

«Путин сказал, и очень решительно, что ему придется отреагировать на недавнюю атаку на аэродромы», — написал Трамп, добавив, что «мир возможен, но не прямо сейчас».

В среду посольство США в Киеве предупредило о риске массированных авиаударов по Украине на фоне заявлений Путина об «ответе» на операцию «Паутина». Тем временем Трамп попросил Сенат отложить голосование по жесткому санкционному пакету против России, чтобы сохранить пространство для переговоров.

По меньшей мере 40 российских стратегических бомбардировщиков были поражены операцией «Паутина» в ходе недавней атаки украинских беспилотников.