ТУРЦИЯ
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Турция настаивает на скорейшем прекращении войны
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет в Анкаре переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых подчеркнет необходимость немедленного начала мирного процесса
Турция настаивает на скорейшем прекращении войны
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский / AA
15 мая 2025 г.

Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун сообщил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган проведет в Анкаре переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, прибывшим в страну с рабочим визитом.

По словам Алтуна, в рамках встречи главы государств обсудят последние события, связанные с войной между Россией и Украиной, «во всех ее аспектах».

Ожидается, что во время двусторонних и межделегационных переговоров президент Эрдоган вновь подтвердит позицию Турции, выступающей за «немедленное установление перемирия и скорейшее начало мирных переговоров».

Кроме того, в ходе встречи стороны обменяются мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки.

Ранее президент Эрдоган отметил, что Турция готова оказать всестороннее содействие в прекращении войны между Украиной и Россией.

Он также подчеркнул важность сохранения текущих дипломатических возможностей. По словам главы государства, «необходимо не упустить открывшееся окно возможностей» и активизировать усилия, направленные на установление мира.

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