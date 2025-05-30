ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Кто теперь главный союзник Украины?
Четыре европейских лидера — Макрон, Мерц, Стармер и Туск — объединили усилия, чтобы поддержать Киев
Кто теперь главный союзник Украины?
Лидеры Германии и Украины в Берлине / AP
8 часов назад

Лидеры Франции, Германии, Великобритании и Польши — Макрон, Мерц, Стармер и Туск — 10 мая прибыли в Киев, чтобы предъявить президенту РФ Владимиру Путину жесткий ультиматум: либо перемирие по сценарию главы Штатов Дональда Трампа, либо новый пакет сокрушительных санкций. Кремль проигнорировал угрозу и не согласился на 30-дневное перемирие. Европейцы до санкций пока так и не добрались, что превратило ультиматум в пустую угрозу.

Несмотря на фиаско миссии, визит сразу четырех лидеров стал поворотной точкой и показал: Европа сближается в вопросе войны. Лидеры Франции, Британии, Германии и Польши готовы объединить усилия для поддержки Украины — формируется новый альянс, пишет Le Monde.

Формат «четверки» стал новым центром тяжести в проукраинской коалиции. Польша — растущая военная сила и форпост против России и Беларуси — впервые вошла в ядро западного альянса, ранее ограниченного франко-германской осью. Британия также взяла на себя больше финансовых обязательств и готова поставлять дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Инициатива Франции предусматривает возможную отправку войск в Украину после перемирия — речь не идет о масштабах НАТО, а о национальных армиях указанных стран.

Германия тоже наращивает помощь Киеву. Канцлер Фридрих Мерц на этой неделе встретил президента Украины Владимира Зеленского в Берлине новыми обещаниями. Так, ФРГ поможет Киеву наладить совместное производство дальнобойных ракет — без ограничений по радиусу действия. При этом Мерц не стал уточнять, идет ли речь о поставках ракет Taurus с дальностью удара 500 км, но допустил их отправку в будущем.

В Москве эти заявления восприняли в штыки. В МИД РФ допустили, что Берлин уже тайно передал Киеву дальнобойное оружие.

И даже США начинают терять терпение и меняют позицию в войне России и Украины. После очередных ударов по Киеву Дональд Трамп назвал Путина «абсолютно сумасшедшим». Европа, как пишет Le Monde, восприняла это заявление с облегчением — там надеются, что это первый шаг к общему фронту против России.

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