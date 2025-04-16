ЕС пригрозил Сербии прекращением переговоров о вступлении, если президент Александр Вучич посетит военный парад в Москве 9 мая, пишет The Telegraph.

Государственные СМИ России сообщили, что Вучич станет одним из 20 иностранных лидеров, приглашенных на Парад Победы, и что Белград якобы планирует направить военную технику для участия в мероприятии. При этом официально Сербия еще не подтвердила свое участие.

В ответ на публикации СМИ представители ЕС предупредили: участие Вучича в параде будет нарушением критериев членства и может поставить под угрозу евроинтеграционные перспективы Сербии.

«Мы должны дать понять, что за определенные решения придется заплатить», — заявил генеральный секретарь МИД Эстонии Йонатан Всевиов. — «Последствие — это невозможность вступления в ЕС».

По его словам, участие в параде станет «лакмусовой бумажкой», показывающей, на чьей стороне Белград: на европейской или российской.

Глава евродипломатии Кая Каллас подтвердила, что министры иностранных дел ЕС обсуждали санкции за участие в московском мероприятии.

«Участие в празднованиях 9 мая в Москве не будет воспринято легкомысленно, учитывая, что Россия ведет полномасштабную войну в Европе», — подчеркнула Каллас.

Сербия с 2009 года ведет переговоры о вступлении в ЕС, но за последние годы процесс застопорился из-за отказа Белграда присоединиться к антироссийским санкциям. Россия остается важным экономическим партнером Сербии и контролирует единственный в стране нефтеперерабатывающий завод.

По данным СМИ, на Парад Победы приглашен также премьер-министр Словакии Роберт Фицо, один из немногих европейских лидеров, встречавшихся с Путиным после начала вторжения в Украину. Глава Венгрии Виктор Орбан в Москву ехать не планирует.

Каллас также призвала представителей ЕС чаще посещать Киев, чтобы выразить солидарность с Украиной.

На фоне заявлений ЕС официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала требования Брюсселя «возрождением евронацизма».

«Так фашисты 80 лет назад заставляли людей отказываться от Родины, этноса, веры», — написала дипломат в своем Telegram-канале, комментируя заявление Каллас.



