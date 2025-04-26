ВОЙНА В УКРАИНЕ
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ВСУ вытеснены из Курской области
Начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о вытеснении украинских войск из Курской области и подтвердил участие солдат КНДР
ВСУ вытеснены из Курской области
Валерий Герасимов / Reuters
26 апреля 2025 г.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил президенту России Владимиру Путину о «полном освобождении» Курской области. Украинские подразделения находились на ее территории с августа прошлого года.

Путин в ответ заявил о «провале авантюры киевского режима» и «огромных потерях» украинской армии. По его мнению, эти события «безусловно отразятся на всей линии боевого соприкосновения», передает ТАСС.

Герасимов в своем докладе подчеркнул, что в операции участвовали солдаты из КНДР. Он отметил, что они действовали «плечом к плечу» с российскими военными в Курской области. Это первое официальное признание со стороны Москвы участия северокорейских войск в конфликте против Украины.

Операция ВСУ в Курской области, по данным российских властей, была направлена на отвлечение российских войск от других участков фронта, прежде всего в Донбассе.

В последние месяцы наступление российской армии на востоке Украины действительно замедлилось. Однако, как отмечают в Москве, украинские силы были вытеснены из Курской области.

Ранее Владимир Путин заявлял об окружении крупных подразделений ВСУ. Данные о потерях сторон не раскрывались.

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