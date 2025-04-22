ПОЛИТИКА
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ИИ не станет помехой для Оскара
Киноакадемия впервые установила правила для фильмов, использующих искусственный интеллект. Тем не менее предпочтение будет отдаваться «человеческому творчеству»
ИИ не станет помехой для Оскара
ИИ не станет помехой для Оскара / Reuters
22 апреля 2025 г.

Американская киноакадемия впервые официально высказалась об использовании генеративного искусственного интеллекта в кинопроизводстве, заявив, что применение этой технологии не станет препятствием для номинации на премию «Оскар».

В понедельник Академия кинематографических искусств и наук опубликовала обновленные правила голосования и проведения кампаний. Согласно новым требованиям, использование ИИ и других цифровых инструментов «не помогает и не вредит шансам на получение номинации». Однако академия отметила важность человеческого фактора в создании фильмов: «Академия и каждое ее отделение будут оценивать достижение, принимая во внимание степень, в которой человек находился в центре творческого авторства при выборе фильма для награждения».

Киноакадемия рассматривала возможность обязательного раскрытия информации об использовании ИИ в процессе подачи заявок на премию, но решила не идти так далеко.

Сам факт признания проникновения ИИ в кинопроизводство является значительным шагом для академии. Профсоюзы сценаристов и актеров сделали защиту от этой технологии важной частью недавних контрактных переговоров. Вопрос использования ИИ активно обсуждался в Голливуде и среди поклонников в преддверии церемонии «Оскар» в феврале, когда стало известно, что «Бруталист», номинированный на 10 статуэток, использовал технологию для улучшения венгерских акцентов. Мнения разделились: одни защищали кинематографистов, другие считали использование ИИ неэтичным.

В итоге Эдриен Броуди получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в «Бруталисте». Фильм также был отмечен наградами за операторскую работу и музыкальное сопровождение. Другие номинированные картины, включая «Эмилию Перес» и «Дюну: Часть вторая», также использовали инструменты ИИ для улучшений.

Некоторые влиятельные кинематографисты начали внедрять технологию — особенно заметен Джеймс Кэмерон, который прошлой осенью вошел в совет директоров стартапа Stability AI. Но дебаты продолжаются: только на прошлой неделе Деми Мур, недавняя номинантка на «Оскар» за фильм «Субстанция», извинилась за использование приложения с ИИ для превращения своей собаки в человека на фотографии. После негативной реакции на изображение, опубликованное в Instagram, актриса удалила его.

«Я не осознавала, что, делясь этим изображением, проявляю такое неуважение к художникам и создателям нашего мира» — написала она в заменяющем посте.

Академия также усилила свою политику в отношении «публичных коммуникаций», включая социальные сети, постановив, что любое лицо или компания, связанные с фильмом-кандидатом, «не могут принижать методы, используемые в любом фильме, или его тематику».

Следующая церемония вручения премии «Оскар», ведущим которой снова станет Конан О'Брайен, состоится 15 марта.

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