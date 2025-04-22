Американская киноакадемия впервые официально высказалась об использовании генеративного искусственного интеллекта в кинопроизводстве, заявив, что применение этой технологии не станет препятствием для номинации на премию «Оскар».

В понедельник Академия кинематографических искусств и наук опубликовала обновленные правила голосования и проведения кампаний. Согласно новым требованиям, использование ИИ и других цифровых инструментов «не помогает и не вредит шансам на получение номинации». Однако академия отметила важность человеческого фактора в создании фильмов: «Академия и каждое ее отделение будут оценивать достижение, принимая во внимание степень, в которой человек находился в центре творческого авторства при выборе фильма для награждения».

Киноакадемия рассматривала возможность обязательного раскрытия информации об использовании ИИ в процессе подачи заявок на премию, но решила не идти так далеко.

Сам факт признания проникновения ИИ в кинопроизводство является значительным шагом для академии. Профсоюзы сценаристов и актеров сделали защиту от этой технологии важной частью недавних контрактных переговоров. Вопрос использования ИИ активно обсуждался в Голливуде и среди поклонников в преддверии церемонии «Оскар» в феврале, когда стало известно, что «Бруталист», номинированный на 10 статуэток, использовал технологию для улучшения венгерских акцентов. Мнения разделились: одни защищали кинематографистов, другие считали использование ИИ неэтичным.

В итоге Эдриен Броуди получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в «Бруталисте». Фильм также был отмечен наградами за операторскую работу и музыкальное сопровождение. Другие номинированные картины, включая «Эмилию Перес» и «Дюну: Часть вторая», также использовали инструменты ИИ для улучшений.

Некоторые влиятельные кинематографисты начали внедрять технологию — особенно заметен Джеймс Кэмерон, который прошлой осенью вошел в совет директоров стартапа Stability AI. Но дебаты продолжаются: только на прошлой неделе Деми Мур, недавняя номинантка на «Оскар» за фильм «Субстанция», извинилась за использование приложения с ИИ для превращения своей собаки в человека на фотографии. После негативной реакции на изображение, опубликованное в Instagram, актриса удалила его.

«Я не осознавала, что, делясь этим изображением, проявляю такое неуважение к художникам и создателям нашего мира» — написала она в заменяющем посте.

Академия также усилила свою политику в отношении «публичных коммуникаций», включая социальные сети, постановив, что любое лицо или компания, связанные с фильмом-кандидатом, «не могут принижать методы, используемые в любом фильме, или его тематику».

Следующая церемония вручения премии «Оскар», ведущим которой снова станет Конан О'Брайен, состоится 15 марта.