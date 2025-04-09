ВОЙНА В ГАЗЕ
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Удар по жилому дому: 29 погибших
Израильский авиаудар по городу Газа унес жизни не менее 29 палестинцев, среди них — дети
Удар по жилому дому: 29 погибших
/ Reuters
9 апреля 2025 г.

Израильский авиаудар по жилому дому в районе Шуджайя в городе Газа привел к гибели как минимум 29 человек, включая детей, сообщили местные медики. Пострадали десятки жителей, многие остаются под завалами. Удар повредил и соседние дома.

Израильская армия заявила, что целью был высокопоставленный участник ХАМАС, якобы планировавший атаки на севере эксклава. Военные подчеркнули, что «приняли меры» для уменьшения ущерба гражданским.

По данным Минздрава Газы, всего за день в результате израильских ударов погибли 38 человек.

С 18 марта, когда Израиль возобновил наступление после двухмесячного перемирия, погибло около 1 500 палестинцев. Война продолжается на фоне безуспешных попыток возобновить переговоры о перемирии.

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