ПОЛИТИКА
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Москва не даст Армении усидеть на двух стульях
МИД России требует от Еревана определиться, будет ли он членом пророссийских объединений ЕАЭС и ОДКБ или устремится в Евросоюз
Москва не даст Армении усидеть на двух стульях
Премьер Армении Никол Пашинян / AFP
2 апреля 2025 г.

Россия ясно дала понять Армении: вступление в Европейский союз при сохранении членства в пророссийских блоках Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) невозможно. Об этом 2 апреля заявил специальный представитель МИД РФ Родион Мирошник. 

Он подчеркнул: Москва не намерена указывать Армении или лезть в ее внутренние дела, но попытки усидеть на двух стульях — интеграция с ЕС и участие в пророссийских альянсах — обречены на провал. Позиция дипломата отражает растущее раздражение Кремля все более антироссийским настроем армянского руководства.

26 марта парламент Армении сделал исторический шаг в сторону европейской интеграции, одобрив законопроект о начале процесса вступления в ЕС. Документ был принят во втором и окончательном чтении, что открывает путь к переговорам с Брюсселем. Правительство планирует разработать «дорожную карту» по вступлению, а затем провести общенациональный референдум.

Несмотря на это, власти Армении утверждают, что не собираются выходить из ЕАЭС, поскольку считают этот союз экономически выгодным. Однако отношения с Москвой ухудшаются, особенно после заморозки участия Армении в ОДКБ в 2024 году и присоединения республики к Римскому статуту. Последнее означает, что Ереван теперь находится в юрисдикции Международного уголовного суда (МУС) и будет обязан арестовать президента РФ Владимира Путина, если тот прибудет в Армению.

Москва пока воздерживается от жестких ответных мер, вероятно, из-за сложной ситуации, связанной с войной в Украине и западными санкциями. Однако российские официальные лица уже неоднократно предупреждали, что курс Еревана на сближение с ЕС может привести к экономическим последствиям.

Ключевым испытанием станет подача Арменией официальной заявки на членство в ЕС. Если Ереван сделает этот шаг, это станет переломным моментом, который может вынудить Москву принять ответные меры и еще больше дистанцировать Армению от российской орбиты влияния.


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