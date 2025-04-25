Тысячи израильских поселенцев минувшей ночью ворвались в палестинский город Кифль-Харис к северу от Сальфита, сообщает агентство Wafa.

По данным местных источников, израильские военные вошли в город незадолго до начала нападения, перекрыли дороги и ограничили передвижение местных жителей. Это позволило поселенцам беспрепятственно пройти к исламским святыням.

Сразу после этого толпы поселенцев начали проводить талмудические обряды, а также расклеивать на домах и частных владениях расистские лозунги.

Местные жители отмечают, что Кифль-Харис регулярно подвергается подобным нападениям. Поселенцы систематически оскверняют расположенные здесь мусульманские святыни.

Ранее израильские министры на церемонии открытия нового поселения на оккупированных палестинских территориях выступили с призывами к аннексии Западного берега Иордана.

Министр обороны Йоав Галант назвал еврейские поселения, построенные на палестинских землях, «оборонительной линией Израиля» и пригрозил продолжением атак на север Западного берега.

Министр юстиции Ярив Левин заявил, что «Израиль имеет право» на эти земли и что аннексия является приоритетом для нынешнего правительства. Его коллега, министр Вассерлауф, охарактеризовал кабинет Нетаньяху как «последний шанс» для реализации аннексии.