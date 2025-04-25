ВОЙНА В ГАЗЕ
1 мин чтения
Вторжение и погром израильских поселенцев
Израильские военные заблокировали палестинский город Кифль-Харис, после чего туда ворвались тысячи поселенцев и устроили погром
Вторжение и погром израильских поселенцев
Израильские поселенцы / Reuters
25 апреля 2025 г.

Тысячи израильских поселенцев минувшей ночью ворвались в палестинский город Кифль-Харис к северу от Сальфита, сообщает агентство Wafa.

По данным местных источников, израильские военные вошли в город незадолго до начала нападения, перекрыли дороги и ограничили передвижение местных жителей. Это позволило поселенцам беспрепятственно пройти к исламским святыням.

Сразу после этого толпы поселенцев начали проводить талмудические обряды, а также расклеивать на домах и частных владениях расистские лозунги.

Местные жители отмечают, что Кифль-Харис регулярно подвергается подобным нападениям. Поселенцы систематически оскверняют расположенные здесь мусульманские святыни.

Ранее израильские министры на церемонии открытия нового поселения на оккупированных палестинских территориях выступили с призывами к аннексии Западного берега Иордана.

Министр обороны Йоав Галант назвал еврейские поселения, построенные на палестинских землях, «оборонительной линией Израиля» и пригрозил продолжением атак на север Западного берега.

Министр юстиции Ярив Левин заявил, что «Израиль имеет право» на эти земли и что аннексия является приоритетом для нынешнего правительства. Его коллега, министр Вассерлауф, охарактеризовал кабинет Нетаньяху как «последний шанс» для реализации аннексии.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us