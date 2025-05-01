Администрация Дональда Трампа одобрила первую крупную продажу оружия Украине после его возвращения в Белый дом, пишет Kyiv Post со ссылкой на источники. Речь идет об экспорте вооружений на сумму $50 млн в рамках механизма прямых коммерческих продаж (Direct Commercial Sales, DCS).

Источники издания отмечают, что Трамп согласился продать оружие после того, как Украина подписала сделку о ресурсах и редкоземельных металлах.

Решение стало частичным снятием ранее введенного моратория на военную помощь на фоне пробуксовки мирных переговоров. Причем администрация Трампа теперь винит в провале своих инициатив не Киев, а Москву — поэтому администрация президента намерена изменить свой подход к России, уточняет портал.

Сделка на $50 млн заключена в соответствии с Законом о контроле над экспортом вооружений (Arms Export Control Act). Она позволяет США поставлять в Украину оборонную продукцию, включая техническую документацию и услуги. При этом до сих пор неизвестно, что именно войдет в пакет вооружений.

Это первая такая транзакция с момента возвращения Трампа к власти более 100 дней назад. В отличие от межгосударственных контрактов, такие коммерческие сделки проходят без широкой огласки, но остаются жизненно важными для нужд украинской армии.

«Это подтверждает, что военная поддержка продолжается», — отметил Колби Бадхвар, аналитик в сфере безопасности из исследовательской группы Tochnyi. «Все ожидали, что Трамп полностью отрежет Украину от помощи. Но это говорит об обратном».

Одновременно с этим США и Украина подписали долгожданное экономическое соглашение о сотрудничестве в сфере критически важных минералов. Соглашение, заключенное 30 апреля, дает американским компаниям доступ к стратегическим природным ресурсам Украины — от редкоземельных элементов до сырья для высоких технологий. Взамен Вашингтон подтверждает готовность инвестировать в послевоенное восстановление страны.

Соглашение было подписано всего через несколько дней после неожиданной, но значимой встречи Трампа и Зеленского в Ватикане, где обсуждалась ситуация на фронте и отношение Трампа к Путину.

«Это четкий сигнал Москве: США не отступают», — заявил министр финансов США Скотт Бессент. — «Мы инвестируем в свободную, суверенную и безопасную Украину».



