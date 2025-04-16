ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Армения предложила Азербайджану мир, а Минской группе — роспуск
Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что если вопрос Карабаха закрыт, то и «минский формат» должен быть официально завершен
Армения предложила Азербайджану мир, а Минской группе — роспуск
/ AFP
16 апреля 2025 г.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 16 апреля, что Ереван готов подписать с Азербайджаном мирное соглашение одновременно с документом о роспуске Минской группы ОБСЕ. По его словам, если конфликт вокруг Карабаха официально закрыт, то нет смысла в существовании структуры, изначально созданной для его урегулирования.

«Мы понимаем повестку Азербайджана по закрытию Минской группы ОБСЕ. Действительно, если мы закрываем страницу карабахского конфликта — а мы ее закрываем — то для чего нужен этот формат?» — отметил Пашинян, выступая в Национальном собрании Армении. При этом он подчеркнул, что Минская группа имела и более широкий контекст, и Армения не хочет, чтобы шаг по ее роспуску воспринимался как перенос конфликта на территорию самой Армении.

Пашинян предложил синхронизировать подписание двух документов — мирного соглашения и акта о роспуске Минской группы — в один день. Официальный Баку пока не дал комментариев на это предложение.

Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году при сопредседательстве Франции, России и США для содействия мирному урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Большая часть территории была возвращена Азербайджану в ходе 44-дневной войны в 2020 году. В сентябре 2023 года Баку установил полный суверенитет над регионом после капитуляции сепаратистов.

В марте стороны заявили о достижении консенсуса по основным пунктам мирного соглашения, но впоследствии обменялись обвинениями в новых обстрелах на границе.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us