Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 16 апреля, что Ереван готов подписать с Азербайджаном мирное соглашение одновременно с документом о роспуске Минской группы ОБСЕ. По его словам, если конфликт вокруг Карабаха официально закрыт, то нет смысла в существовании структуры, изначально созданной для его урегулирования.

«Мы понимаем повестку Азербайджана по закрытию Минской группы ОБСЕ. Действительно, если мы закрываем страницу карабахского конфликта — а мы ее закрываем — то для чего нужен этот формат?» — отметил Пашинян, выступая в Национальном собрании Армении. При этом он подчеркнул, что Минская группа имела и более широкий контекст, и Армения не хочет, чтобы шаг по ее роспуску воспринимался как перенос конфликта на территорию самой Армении.

Пашинян предложил синхронизировать подписание двух документов — мирного соглашения и акта о роспуске Минской группы — в один день. Официальный Баку пока не дал комментариев на это предложение.

Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году при сопредседательстве Франции, России и США для содействия мирному урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Большая часть территории была возвращена Азербайджану в ходе 44-дневной войны в 2020 году. В сентябре 2023 года Баку установил полный суверенитет над регионом после капитуляции сепаратистов.

В марте стороны заявили о достижении консенсуса по основным пунктам мирного соглашения, но впоследствии обменялись обвинениями в новых обстрелах на границе.