ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Макрон обвинил Путина в ревизионизме
Эммануэль Макрон обвинил Владимира Путина в искажении истории, заявив, что «единственной империалистической силой в Европе» является Россия
Макрон обвинил Путина в ревизионизме
Президент Франции Эммануэль Макрон / Reuters
7 марта 2025 г.

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал президента РФ Владимира Путина за его высказывания о Наполеоне, заявив, что российский лидер «неправильно интерпретирует историю».

«Наполеон вел завоевания, но сегодня в Европе я вижу только одну империалистическую силу — Россию», — сказал Макрон, выступая по итогам внеочередного саммита ЕС в Брюсселе.

Он отметил, что Европа хочет мира, но не готова к поспешному соглашению без гарантий безопасности для Украины.

«В Украине, помимо суверенитета и безопасности этой страны, поставлена на карту также и наша безопасность», — подчеркнул французский президент.

Макрон напомнил, что Россия требует демилитаризации Украины и ликвидации ее армии, а также добивается нейтрального статуса страны.

Франция, по его словам, продолжит поддерживать Украину. В 2024 году ЕС выделит Киеву 30,6 млрд евро, а также займется формированием украинской армии, способной противостоять нападению России.

Макрон подчеркнул, что европейские страны должны укреплять свою оборону. Среди приоритетных направлений он назвал системы противовоздушной и противоракетной обороны, артиллерию, ракеты, беспилотники и защиту критической инфраструктуры.

Также он заявил, что в Европе начались переговоры по ядерному сдерживанию.

«Мы запускаем процесс, в рамках которого технические команды будут обмениваться мнениями. Будут встречи на уровне глав государств и правительств, чтобы оценить возможные новые области сотрудничества до конца первого полугодия», — пояснил французский президент.

Макрон отметил, что данный процесс будет проходить в сотрудничестве с НАТО и другими заинтересованными странами.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us