Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал президента РФ Владимира Путина за его высказывания о Наполеоне, заявив, что российский лидер «неправильно интерпретирует историю».

«Наполеон вел завоевания, но сегодня в Европе я вижу только одну империалистическую силу — Россию», — сказал Макрон, выступая по итогам внеочередного саммита ЕС в Брюсселе.

Он отметил, что Европа хочет мира, но не готова к поспешному соглашению без гарантий безопасности для Украины.

«В Украине, помимо суверенитета и безопасности этой страны, поставлена на карту также и наша безопасность», — подчеркнул французский президент.

Макрон напомнил, что Россия требует демилитаризации Украины и ликвидации ее армии, а также добивается нейтрального статуса страны.

Франция, по его словам, продолжит поддерживать Украину. В 2024 году ЕС выделит Киеву 30,6 млрд евро, а также займется формированием украинской армии, способной противостоять нападению России.

Макрон подчеркнул, что европейские страны должны укреплять свою оборону. Среди приоритетных направлений он назвал системы противовоздушной и противоракетной обороны, артиллерию, ракеты, беспилотники и защиту критической инфраструктуры.

Также он заявил, что в Европе начались переговоры по ядерному сдерживанию.

«Мы запускаем процесс, в рамках которого технические команды будут обмениваться мнениями. Будут встречи на уровне глав государств и правительств, чтобы оценить возможные новые области сотрудничества до конца первого полугодия», — пояснил французский президент.

Макрон отметил, что данный процесс будет проходить в сотрудничестве с НАТО и другими заинтересованными странами.