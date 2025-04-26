Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером шаги, необходимые для достижения полного прекращения огня, и вопросы гарантий безопасности для Украины.

«Шаги, необходимые для установления полного и безусловного прекращения огня и наработки дальнейших гарантий безопасности, — главные темы нашего разговора с Киром Стармером», — написал Зеленский в соцсети Х.

Он отметил, что во время встречи стороны также подвели итоги переговоров представителей Украины, США, Франции, Великобритании и Германии, прошедших ранее в Париже и Лондоне. Зеленский добавил, что работа будет продолжена в рамках «коалиции решительных».

«Безусловное прекращение огня должно быть в небе, на море и на земле и стать первым шагом к установлению справедливого мира с надежными гарантиями безопасности. И только сильные гарантии могут обеспечить длительный мир и защиту человеческих жизней», — подчеркнул президент Украины.

В Риме Зеленский также провел встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом США Дональдом Трампом.

По словам Зеленского, его встреча с Трампом имеет потенциал стать исторической. В Белом доме переговоры также охарактеризовали как очень продуктивные.