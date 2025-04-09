Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет серию двусторонних встреч на предстоящем Дипломатическом форуме в Анталье, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Сейчас формируется график двусторонних встреч министра иностранных дел России Сергея Лаврова на полях Анталийского дипломатического форума (АДФ). Я вам точно могу сказать (встреч) будет немало», — сказала дипломат в ответ на вопрос корреспондента «Анадолу» о возможных контактах по украинскому вопросу.

При этом Захарова подчеркнула, что, хотя украинская тема будет затрагиваться практически на каждой встрече, специальных переговоров исключительно по этому вопросу не запланировано.

«Третий момент - вот здесь очень важно разграничить - конечно ситуация вокруг Украины будет обсуждаться, я уверена, буквально на каждой встрече. Планируется ли специальная какая-то встреча исключительно и только по этой теме, специализированная - такой информации у меня нет», — отметила Захарова.

Говоря о возможной встрече Лаврова с украинским коллегой, представитель МИД РФ заявила, что обращений с украинской стороны не поступало.

На данный момент в программе визита Лаврова запланирована встреча с министром иностранных дел Турции и рядом других глав внешнеполитических ведомств.

«Могу сказать, что в стадии согласования находится встреча с принимающей стороной, то есть с главой МИД Турции и с целым рядом глав внешнеполитических ведомств различных государств, которые будут находиться на этой конференции. Все еще в стадии согласования, программа только верстается, поэтому чуть позже мы вас проинформируем», — указала Захарова.

Дипломатический форум в Анталье пройдет 11-13 апреля под патронажем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в конгресс-центре NEST в туристическом районе Белек. Тема форума – «Возвращение дипломатии в раздробленный мир».

Касаясь других вопросов, Захарова также предупредила, что любое иностранное военное присутствие в Украине будет рассматриваться как угроза безопасности России.

«Хотели бы напомнить, что любое иностранное присутствие на Украине независимо от флага, вывесок, декларируемых мандатов, будет рассматриваться РФ как угроза безопасности нашей стране и несет риск прямого боестолкновения участников подобных так называемых миссий от отдельных членов НАТО, а значит, всего альянса с нашей страной», — сказала Захарова.