Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл во вторник в Рим для участия в 4-м Межправительственном саммите Турции и Италии по приглашению премьер-министра Джорджи Мелони.

В резиденции Вилла Памфили состоялась официальная церемония встречи с участием почетного караула. После протокольного приветствия лидеры провели личную встречу, а затем состоялось представление делегаций.

Повестка саммита включает укрепление двустороннего сотрудничества, а также обсуждение актуальных региональных и глобальных вопросов. Ожидается подписание ряда соглашений, направленных на развитие правовой базы отношений, и проведение бизнес-форума с участием предпринимателей двух стран.

Президента Эрдогана сопровождают министры иностранных дел, обороны, торговли, туризма, спорта и социальной политики, а также глава разведки, советники и руководитель Агентства оборонной промышленности.