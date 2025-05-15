ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Трамп не исключил визит в Стамбул
Президент США Дональд Трамп заявил, что может прибыть в Стамбул в пятницу, если сочтет это уместным
Трамп не исключил визит в Стамбул
Президент США Дональд Трамп / Reuters
15 мая 2025 г.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает возможность прибытия в Стамбул в пятницу для участия в переговорах о прекращении войны между Россией и Украиной. Об этом он заявил журналистам в Дохе перед отлетом из Катара.

«Если будут подвижки и это будет уместно, я могу поехать в пятницу», — сказал американский лидер.

Он также выразил мнение, что президент России Владимир Путин не собирался ехать в Стамбул без него.

«Это оказалось правдой», — добавил Трамп.

14 мая президент России Владимир Путин утвердил состав делегации на переговоры в Стамбуле, но сам в нее не вошел.

Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп тоже отказался от поездки, если Путин не примет участие во встрече.

Президент Украины Владимир Зеленский находится в Турции. Ожидается, что 16 мая он встретится в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ранее Зеленский заявлял, что готов приехать в Стамбул, если туда прибудет Путин.

Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В состав также входят заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Украину на переговорах представляют руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.

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