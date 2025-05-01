Исполняющий обязанности президента Южной Кореи и премьер-министр страны Хан Док Су подал в отставку. По информации агентства Yonhap, в ближайшее время он официально объявит о своем участии в президентской гонке.

Внеочередные выборы состоятся 3 июня. Они были назначены после того, как в апреле Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента Юн Сок Ёля за введение военного положения в декабре прошлого года.

После отставки Хана исполняющим обязанности главы государства станет министр финансов и заместитель премьер-министра по экономике Чхве Сан Мок.

Хан Док Су объявил о своем решении в обращении к нации, положив конец многонедельным слухам. Он рассматривался как вероятный кандидат от правящей Партии народной власти.

«Передо мной два пути. Один из них — завершить выполнение моих текущих обязательств. Другой — уйти со своего поста и взять на себя более серьезную ответственность», — сказал он. «Я окончательно решил оставить свой пост, чтобы сделать все возможное и невозможное, чтобы помочь преодолеть стоящий перед нами кризис».

Хан, карьерный чиновник, дважды занимал пост премьер-министра: при либеральном президенте Ро Му Хёне в 2007–2008 годах и при Юне. Он также был министром торговли, министром финансов и послом в США.

В марте он уже подвергался импичменту, но позже был восстановлен в должности решением Конституционного суда.

Ранее Либеральная Демократическая партия обвиняла его в попытках сорвать их инициативу по отстранению Юна от власти.

Ожидается, что Хан объединится с Партией народной власти для единой кампании против кандидата от либеральной оппозиции Ли Чжэ Мёна, который, по данным опросов, пока сохраняет лидерство — его поддерживают около 40% избирателей.

Сторонники Хана считают, что его опыт и экономическое образование делают его подходящей фигурой для противостояния торговой политике США при президенте Дональде Трампе. Критики же указывают на его возраст, отсутствие сильной политической базы и недостаточную жесткость в управлении.