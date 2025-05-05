В первом туре повторных президентских выборов в Румынии лидером стал Джордже Симион, глава ультраправой партии «Альянс за объединение румын» (AUR). По официальным данным, он получил 40,87% голосов.

На втором и третьем местах — мэр Бухареста и основатель правоцентристского «Союза спасения Румынии» Никушор Дан с 20,97% и кандидат от левоцентристской коалиции «Румыния, вперед!» Крин Антонеску с 20,13%.

Никто из кандидатов не набрал абсолютного большинства. Второй тур состоится 18 мая. В нем за пост президента будут бороться Симион и Дан.

Явка составила 53%. Особенно высокую поддержку Симион получил среди румынской диаспоры: 77% избирателей в Италии и 80% в Испании отдали голоса за AUR.

В день голосования произошла кибератака на правительственные ресурсы и сайт одного из кандидатов. Ответственность за нападение взяла российская хакерская группировка NoName057. Были атакованы сайты МВД, министерства юстиции и предвыборный сайт Крина Антонеску.

Национальное управление кибербезопасности Румынии (DNSC) сообщило, что к 14:00 воскресенья работа сайтов была восстановлена.

Это уже вторые выборы после того, как в декабре 2024 года Конституционный суд Румынии аннулировал итоги предыдущего голосования. Тогда спецслужбы сообщили о нарушениях в кампании ультраправого кандидата Джорджеску, включая вмешательство России, кибератаки и информационные утечки.

Лидер AUR Джордже Симион с 2011 года объявлен персоной non grata в Украине и Молдове. Причина — подозрения в связях с российскими спецслужбами.