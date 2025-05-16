Анкара провела экстренную операцию по вывозу своих граждан из Ливии на фоне усилившейся напряженности и вооруженных столкновений в столице страны. Как сообщили в МИД Турции, в связи с ухудшением обстановки в Триполи был задействован резервный план эвакуации.

В рамках этой инициативы 82 гражданина, пожелавших покинуть Ливию, были переправлены в Турцию воздушным путем. Возвращение на родину состоялось 16 мая.

В заявлении ведомства подчеркивается, что меры были предприняты для обеспечения безопасности и благополучия турецких граждан, оказавшихся в зоне нестабильности. Министерство продолжает следить за развитием ситуации и готово при необходимости реализовать дополнительные меры поддержки.