ТУРЦИЯ
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Турция эвакуировала граждан из Ливии
82 гражданина Турции были эвакуированы из Триполи на фоне напряженной обстановки и вооруженных столкновений в стране
Турция эвакуировала граждан из Ливии
Посольство Турции в Триполи / AFP
16 мая 2025 г.

Анкара провела экстренную операцию по вывозу своих граждан из Ливии на фоне усилившейся напряженности и вооруженных столкновений в столице страны. Как сообщили в МИД Турции, в связи с ухудшением обстановки в Триполи был задействован резервный план эвакуации.

В рамках этой инициативы 82 гражданина, пожелавших покинуть Ливию, были переправлены в Турцию воздушным путем. Возвращение на родину состоялось 16 мая.

В заявлении ведомства подчеркивается, что меры были предприняты для обеспечения безопасности и благополучия турецких граждан, оказавшихся в зоне нестабильности. Министерство продолжает следить за развитием ситуации и готово при необходимости реализовать дополнительные меры поддержки.

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