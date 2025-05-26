Турция осудила провокационные действия израильских официальных лиц и поселенцев в мечети Аль-Акса и Иерусалиме 26 мая, назвав их частью политики «геноцида» против палестинского народа.

МИД Турции выступил с резким заявлением после того, как израильские должностные лица вторглись на территорию Аль-Аксы и развернули там флаг Израиля. Во время марша в Иерусалиме поселенцы-экстремисты также провели провокационные акции.

«Такие действия являются проявлением проводимой Израилем против палестинского народа политики геноцида и принудительного перемещения, а также усилий по изменению исторической и демографической идентичности оккупированных палестинских территорий и их аннексии», — говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Анкара подчеркнула, что подобные инциденты не являются единичными случаями, а представляют собой систематическую политику израильских властей по изменению статус-кво священных мест в Иерусалиме.

«Эти попытки правительства Нетаньяху никогда не смогут изменить исторический и правовой статус мечети Аль-Акса», — предупредили в МИД Турции.

Заявление прозвучало на фоне растущей международной критики действий Израиля в отношении палестинских территорий и священных мест, которые рассматриваются как нарушение международного права.