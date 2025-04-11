В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом, сообщает ТАСС. На повестке встречи, о которой ранее в пятницу написали СМИ, в том числе со ссылкой на данные FlightRadar, — российско-украинская война и пути ее урегулирования. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не исключил, что в ходе беседы может быть затронут и вопрос возможной личной встречи Путина с Дональдом Трампом.

По информации Axios, Трамп раздражен отсутствием прогресса в переговорах. Источник в его окружении сообщил, что в случае провала инициативы до конца апреля Вашингтон может ввести новые санкции против России — либо указом, либо через Конгресс. Незадолго до начала встречи Путина и Уиткоффа Трамп опубликовал пост в Truth Social, где призвал Москву «действовать». «Слишком много людей умирает — тысячи каждую неделю — в ужасной и бессмысленной войне», — написал он.

В Кремле подтвердили, что в ходе переговоров будут обсуждаться условия прекращения огня.

Визит стал уже третьей личной встречей Уиткоффа с российским президентом в рамках усилий по достижению перемирия между Москвой и Киевом. На прошлой неделе он принимал в Вашингтоне кремлевского эмиссара Кирилла Дмитриева. Тогда стороны пытались договориться о компромиссной формуле прекращения огня: Украина уже согласилась на предложение США о полном и безусловном перемирии, а затем поддержала план по частичному морскому перемирию. Однако Россия выдвинула новые условия, включая смягчение американских санкций.

«Мы продвигаемся вперед. Надеемся, что находимся относительно близко к соглашению о прекращении огня», — заявил Трамп в четверг на заседании Кабинета министров.

Американские и российские дипломаты также провели встречу в Стамбуле, где обсуждали нормализацию работы посольств. Как отметили в Госдепе, украинская тематика на переговорах не поднималась.